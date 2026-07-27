DANS LE CADRE DE LA RÉCUPÉRATION DES AVOIRS DÉTOURNÉS
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DANS LE CADRE DE LA RÉCUPÉRATION DES AVOIRS DÉTOURNÉS : DANS LE CADRE DE LA RÉCUPÉRATION DES AVOIRS DÉTOURNÉS
Le Premier ministre souligne l’attachement du président de la République à la relance des unités industrielles confisquées e Premier ministre, M.Sifi Ghrieb, souligné, mercredi à Alger, l’attachement du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, à...
ASSURANCES : LA CAAT RÉALISE UN BÉNÉFICE NET DE PLUS DE 1 MILLIARD DA EN 2025
La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) a clôturé l’exercice 2025 avec un bénéfice net de 1,12 milliard de dinars et un total bilan de 110 milliards de dinars, a-t-elle indiqué dans un communiqué. elon les comptes sociaux de cet assureur public, validés...
MINES : L’ALGÉRIE DISPOSÉE À PARTAGER SON EXPERTISE AVEC LE SOUDAN
Le ministre des Mines et des Industries minières, M. Mourad Hanifi, a reçu, mardi, l’ambassadeur soudanais, M. Abdelhafid El-Awad Sid Ahmed El-Fekki, auquel il a fait part de la disponibilité de l’Algérie à partager son expertise dans le secteur avec le...
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Le Premier ministre souligne l’attachement du président de la République à la relance des unités industrielles confisquées e Premier ministre, M.Sifi Ghrieb, souligné, mercredi à Alger, l’attachement du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, à...